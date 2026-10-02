Un conductor de una combi de la ruta Lima-Callao fue asesinado a balazos durante la mañana de este viernes 2 de octubre, en el Callao. El ataque ocurrió en la avenida Dos de Mayo, a la altura del jirón Miró Quesada, donde la víctima se encontraba a bordo de la unidad.

De acuerdo con información difundida por América Noticias, dos sujetos encapuchados llegaron hasta el lugar y dispararon contra el trabajador. Los primeros reportes señalan que los agresores habrían efectuado al menos siete disparos antes de abandonar la zona.

Testigos indicaron que los atacantes habrían aparentado ser pasajeros antes de cometer la agresión. Luego de efectuar los disparos, ambos huyeron corriendo en dirección al óvalo Garibaldi.

Policía investiga el crimen

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el punto para realizar las primeras diligencias. Las autoridades buscan determinar las circunstancias del asesinato y establecer la identidad de los responsables.

Hasta el momento, no se han informado las identidades de los sujetos que participaron en el ataque. El caso permanece en investigación mientras la Policía recoge información que permita esclarecer lo ocurrido.