El equipo “Churre” va con una ventaja de tres goles a su próximo compromiso con Sport Boys, al cual sorprendió en el partido de ida jugando en el Estadio Miguel Grau del Callao y lo goleó por 5-2, y es candidato seguro a llegar a la final de la Copa Caliente, salvo que la “Misilera” logre la hazaña de una remontada que lo deje con las manos vacías.

Esta ventaja de goles se ve mermada con un estadio vacío para el partido de vuelta a jugarse el martes 6 en el Estadio Campeones del 36, a las 3:00 p.m., donde jugará sin sus parciales en las tribunas, pues se disputará a puertas cerradas, porque así lo ha establecido la ANF.

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CONFIANZA

De esta manera, el equipo que dirige el técnico Federico Urciuoli, va en desventaja, pero se preparan para darle otra alegría a los sullaneros y tentar llegar a la final, a donde enfrentarán al Sporting Cristal que ayer eliminó por goleada de 5-0 al ADT de Tarma.

Uno que confía en lograr un triunfo es el volante Germán Díaz, quien destaca la entrega mostrada por el equipo “ estamos pasando por un buen momento futbolístico, hemos conseguido hacernos fuerte como local y también fuera de casa. “

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EL RIVAL

Mientras tanto, el técnico “rosado”, Carlos Desio, señaló que nada está dicho, “l os partidos hay que jugarlos. Nosotros vamos a ir allá con la idea de tratar de remontar el partido aunque obviamente la diferencia es grande. Esperamos hacer un mejor partido allá ”.

El técnico todavía no ha confirmado qué jugadores utilizará en la vuelta y todo dependerá de la disponibilidad del plantel. “Se va a utilizar jugadores que tengan disponibilidad, púes tenemos muchos lesionados, pero saldremos a darle vuelta con una mixtura de jugadores. porque después a 5 días volvemos a jugar con Sullana por el Torneo Clausura”, sentenció Desio.