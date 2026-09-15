Grau enfrentar fuerte para enfrentar este sábado a Sporting Cristal.
Grau enfrentar fuerte para enfrentar este sábado a Sporting Cristal.

Atlético Grau sigue avanzando y ha remontado sus esperanzas de llegar a lograr un cupo sudamericano. Además, se mete en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026, tras ganar a su clásico rival Alianza Atlético, quien términó el partido con diez hombres.

Con esta victoria, los albos tienen 16 puntos, están en el sexto lugar e igualan a Alianza Atlético, Sporting Cristal y Deportivo Huancayo. También está a sólo 4 puntos del líder Universitario.

El club Patrimonio de Piura hizo respetar su localía y frenó en seco la racha de los “Churres”. Los albos comienzan a ser uno de los animadores del Torneo Clausura, teniendo un plantel de jugadores de mucha jerarquía.

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CONTENTOS

Ignacio Tapia, autor de uno de los goles albos ante Alianza Atlético, se sintió contento de hacer historia en el Derbi de Piura y agradeció el apoyo de la hinchada.

“Estoy muy feliz por el equipo, por mi primer gol en la Liga y el triunfo. Este club nunca le había ganado a Sullana en Primera División, es importante en lo anímico”, señaló el argentino a L1 Max.

Pero sobre todo tuvo palabras de agradecimiento para la enorme hinchada que los acompaña fecha a fecha. “Quiero agradecer a los hinchas y decirles que vamos a seguir dándolo todo en lo que resta del torneo, que sigan teniendo confianza en nosotros“.

Por su parte, el portero Patricio Álvarez, aseguró que el resultado fue justo e incluso pudo ser más abultado por las chances que generaron en el complemento.

”, opinó.

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ANTE CRISTAL

ante cristal. Ahora los albos se preparan para otro cotejo importante por la fecha 10, ante Sporting Cristal, a jugarlo el sábado 19 a las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo de San Martín.

Los celestes vienen de ganar 2-1 de visita a CD Moquegua y está con igual puntaje que los albos en el clausura. Será un cotejo de revancha, ya que en el Torneo Apertura, los albos aplastaron a los “rimenses” por 4-1, con goles de Ataupillco, Ruidiaz, Delgadillo y Camargo.

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