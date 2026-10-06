Melcochita se refirió a su relación con Heidy Amado durante una conversación con Magaly Medina para su podcast. El humorista habló sobre la situación actual de su romance y respondió cuando le preguntaron si confía en que su pareja continuará a su lado cuando llegue a la vejez.

La conversación permitió conocer la perspectiva del artista sobre esta nueva etapa de su vida sentimental. Asimismo, Pablo Villanueva comparó a su actual pareja con sus anteriores relaciones y resaltó algunas características que considera distintivas de su personalidad.

“ Ella es distinta porque es una mujer culta, pues. Ha sido profesora de inglés, también ha estudiado empresa, esa vaina ”, sostuvo en el programa de Magaly Medina.

Sus declaraciones reflejaron el aprecio que siente por su pareja. El artista explicó que esta valoración se ha construido a partir de las experiencias que han vivido juntos y de las cualidades que considera fundamentales en una relación sentimental.

Durante la conversación, Magaly Medina recordó algunas relaciones anteriores de ‘Melcochita’ en las que sus parejas estuvieron involucradas en temas económicos y contratos. Ante esta comparación, el humorista aseguró que su actual relación no atraviesa una situación de ese tipo.

Pablo Villanueva negó que su pareja dependa económicamente de él y destacó que Heidy Amado cuenta con sus propios recursos. “ No, pero ella tiene su sencillo, tiene su casa que la está construyendo, no es cualquier cosa ”, respondió el comediante, quien resaltó además que su enamorada tiene proyectos personales.

El comediante también habló sobre el trabajo de su pareja y señaló que Heidy Amado tiene un puesto comercial en Gamarra. “ Ella trabaja en Gamarra, tiene su puesto. (…) Gana buena plata ”, comentó ‘Melcochita’.