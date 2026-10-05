El optimismo, la esperanza y la capacidad de encontrar un motivo para seguir adelante son algunas de las cualidades que definen a Annie, un personaje que ahora cobra vida a través de Leandra Núñez. La actriz se enfrenta a este desafío en el musical, una experiencia que le ha permitido fortalecer su preparación artística y descubrir nuevas facetas sobre el escenario.

‘Annie, El Musical’, bajo la dirección de Denisse Dibos y Bruno Ascenzo, se presenta en el Teatro Municipal de Surco y permanecerá en cartelera hasta el 8 de noviembre.

—¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te confirmaron que interpretarías a Annie y qué significó para ti asumir este protagónico?

Lo primero que pensé fue: “Wow, después de tanto esfuerzo, tanta preparación, lo he logrado”. No me lo podía creer. Yo pensaba que era una broma o algo así y me dieron muchos nervios también. Pero la verdad que poder tener este papel para mí es muy especial porque es mi musical favorito.

—El musical exige combinar actuación, canto, baile y una gran energía escénica. ¿Cuál ha sido el mayor desafío para ti durante el proceso de preparación?

Yo creo que mi mayor desafío podría haber sido el canto, ya que es algo que tenía técnica, pero no muchísima. Entonces, me tuve que preparar bastante para poder cantar todas las canciones que son 18 en este musical.

—La historia de Annie habla de resiliencia, esperanza y de la búsqueda de un lugar al que pertenecer. ¿Qué parte de su historia sientes que conecta más contigo como actriz?

Yo creo que tal vez ese optimismo de Annie también está un poco en mí como Leandra , ya que por más que a veces nos pasan cosas un poco feas, siempre trato de ver el lado bueno.

—¿Cómo ha sido trabajar con el elenco y qué has aprendido de tus compañeros durante este proceso?

De mis compañeros he aprendido bastante. De Paul (Martin), por ejemplo, que te puedes explayar. De todas mis compañeras, de cada una de ellas me estoy llevando un poco, la verdad, y los voy a extrañar muchísimo.

—Después de interpretar un personaje tan exigente y emblemático, ¿qué sientes que esta experiencia ha dejado en ti como actriz y qué nuevos retos te gustaría asumir en el teatro?

Yo siento que me está dando muchísimo más seguridad y algún nuevo reto que me gustaría asumir sería poder volver a tener la oportunidad de hacer un musical así como este.

—¿Qué tan exigente ha sido mantener la energía de Annie durante toda la función y cómo preparas tu cuerpo y tu voz antes de salir al escenario?

Con mi voz me estoy cuidando un montón. Ya fui a un foniatra. Nos tenemos que cuidar en la alimentación y todo. Igual, siempre divirtiéndonos porque somos niñas. Sobre la energía, la verdad que apenas piso el escenario, por más que esté cansada, no me es difícil ser muy efusiva.

—En un musical, la voz y el cuerpo también cuentan la historia. ¿Cómo fue encontrar la manera de expresar las emociones de Annie a través del canto y el movimiento, además de la actuación?

Eso son los musicales. Cuando alguien ya no puede hablar, empieza a cantar de la emoción, cuando la emoción es tan fuerte que ya no se puede expresar con palabras. Y eso es bonito también, y poder tú mismo, como actor, ver qué intención le puedes poner aquí o buscar esa intención.

—¿Qué te gustaría que el público —especialmente los niños y las familias que lleguen por primera vez a un musical— se lleve de esta versión de Annie cuando termine la función?

Que el optimismo nunca pasa de moda, es algo que siempre se dice antes de que empiece la función. Y nada, lo importante que también son los niños, la nueva generación, todo lo que escuchamos nos lo quedamos y eso es muy importante.