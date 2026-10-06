Milett Figueroa señaló en declaraciones a ‘Amor y Fuego’ que actualmente está soltera y descartó haber retomado una relación sentimental con Marcelo Tinelli. Sus declaraciones se producen luego de que ambos fueran vistos juntos en Lima semanas atrás.

La modelo y actriz peruana confirmó ante las cámaras que se encuentra soltera y explicó que el encuentro con Marcelo Tinelli se produjo para conversar sobre algunos asuntos que ambos tenían pendientes.

“ Volvimos a conversar, para vernos, para solucionar ciertos temas que no habíamos conversado y sobretodo para quedar bien ”, manifestó.

Recientemente, Marcelo Tinelli declaró ante la prensa argentina que se encuentra soltero, lo que volvió a generar especulaciones sobre una posible ruptura. Ante ello, el programa ‘Amor y Fuego’ buscó las declaraciones de Milett Figueroa, quien confirmó que ambos no retomaron su relación y que actualmente también se encuentra soltera.

“ Como lo escucharon a él, estamos solos, no estamos en pareja en estos momentos y también por la distancia y todo, claramente cada quien en sus proyectos, yo acabo de grabar la novela y viendo qué hago con mi vida ”, sostuvo.

Figueroa evitó brindar mayores detalles sobre el encuentro que sostuvo con Tinelli en Lima y tampoco confirmó si durante aquella reunión hubo coqueteos o muestras de afecto entre ambos.

“ No quiero dar explicaciones porque no quiero que se haga una novela de esto, pero obviamente es la verdad. No hay relación sentimental de pareja, pero cuenta conmigo para lo que necesite y sé que puedo contar con él para lo que necesite... ”, resaltó.