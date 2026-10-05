Pascual Coronado, conocido artísticamente como Pascualillo y recordado como el “Rey de la Carretera Central”, falleció a los 67 años tras enfrentar un cáncer desde 2024.

La noticia fue confirmada por su familia y por la promotora que acompañó su carrera artística mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Pascualillo enfrentaba un cáncer desde 2024

De acuerdo con la comunicación de sus familiares, el cantante había recibido tratamiento contra el cáncer desde 2024 y logró superar la enfermedad en una primera etapa.

Posteriormente, el cáncer reapareció. Durante ese proceso, el artista optó por mantener en reserva los momentos más difíciles y continuar vinculado a los escenarios mientras su estado de salud se lo permitió.

Pascualillo falleció la noche del sábado 3 de octubre de 2026, según el comunicado difundido por su entorno.

¿Quién fue Pascualillo Coronado?

Pascual Coronado Capcha nació en el distrito de La Unión, provincia de Tarma, región Junín, y desde adolescente estuvo ligado a la música popular.

A los 15 años inició su trayectoria como cantante de Los Sanders de Ñaña. Posteriormente integró otras agrupaciones y, durante la década de 1980, desarrolló su etapa como solista junto a Estrella Azul.

Su presencia constante en escenarios de Lima Este y de localidades vinculadas a la Carretera Central terminó asociando su nombre con esa zona, de donde surgió uno de sus apelativos más conocidos: “El Rey de la Carretera Central”.

Las canciones más recordadas de Pascualillo

Entre los temas ligados a su trayectoria figuran “Clavelito”, “Si me vas a dejar”, “Caminando por las calles” y “Tu falso juramento”, canciones que formaron parte de su repertorio durante décadas.

Su carrera se desarrolló dentro de la escena de la música chicha peruana y estuvo estrechamente vinculada al público de distritos y localidades ubicados a lo largo de la Carretera Central.

Durante más de cinco décadas se mantuvo relacionado con espectáculos populares, agrupaciones tropicales y presentaciones dirigidas a un público que lo acompañó desde sus primeros años.

De distintos oficios a los escenarios

Antes de consolidarse como cantante, Pascualillo realizó diversos trabajos durante su juventud, entre ellos labores como lustrabotas y en construcción.

Ese periodo antecedió a su ingreso definitivo a la música y a una trayectoria desarrollada en paralelo al crecimiento de la chicha como expresión popular en Lima durante las décadas de 1970 y 1980.

También mantuvo vínculos con otros exponentes del género, entre ellos Chacalón, una de las figuras más recordadas de la música chicha peruana.

¿Dónde fue velado Pascualillo Coronado?

La familia informó que el velatorio se realizó desde las 10:00 a.m. del domingo 4 de octubre en el local Angaray, ubicado en la entrada de Horacio Zevallos, en la Carretera Central, distrito de Ate.

Seguidores, familiares y personas vinculadas a su carrera fueron convocados para despedir al artista.

Con su fallecimiento, la música chicha pierde a uno de los intérpretes que mantuvo durante décadas una relación particularmente estrecha con el público de la Carretera Central.