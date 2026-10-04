David Bisbal presentó “Eternos”, su nuevo álbum de estudio, integrado por diez reinterpretaciones de clásicos de la música en español que han formado parte de distintas etapas de su vida y carrera.

El disco fue publicado el 2 de octubre de 2026 y reúne canciones asociadas a figuras como Armando Manzanero, Juan Gabriel, Camilo Sesto, Raphael, José José, Julio Iglesias y Joan Manuel Serrat.

¿Qué canciones incluye “Eternos”?

El álbum incluye “Adoro”, “Vivir así es morir de amor”, “Frente a frente”, “Amor eterno”, “Te quiero, te quiero”, “Abrázame muy fuerte”, “Qué sabe nadie”, “El amar y el querer”, “Quijote” y “Aquellas pequeñas cosas”.

La propuesta no se limita a reproducir las versiones originales. Bisbal plantea nuevas interpretaciones desde una estética de crooner contemporáneo, manteniendo las melodías reconocibles pero adaptándolas a su registro vocal y a arreglos actuales.

Un repertorio ligado a su propia historia

Algunas de las canciones de “Eternos” tienen una relación directa con la trayectoria del cantante.

“Vivir así es morir de amor” formó parte de su historia desde sus primeros pasos en Operación Triunfo, mientras que “Adoro”, de Armando Manzanero, fue una de las canciones que interpretó durante su paso por el programa.

“Qué sabe nadie” también conecta a Bisbal con Raphael, con quien interpretó el tema en televisión en 2019. En el caso de Juan Gabriel, el vínculo tiene un componente personal: ambos se conocieron en 2002 y posteriormente colaboraron y compartieron escenario.

El disco fue grabado en Los Ángeles y Budapest

“Eternos” fue producido y arreglado por Cheche Alara.

El núcleo del álbum se registró en directo en Henson Recording Studios, en Los Ángeles, con músicos como Vinnie Colaiuta, Carlitos del Puerto Jr., Michael Thompson y Luis Conte.

Las cuerdas y los metales fueron grabados posteriormente en Budapest, mientras Bisbal seguía las sesiones a distancia desde Madrid. La producción oficial destaca que el proyecto fue realizado con un enfoque analógico.

David Bisbal iniciará la gira “Eternos” en Chile

El lanzamiento del álbum está acompañado por el Tour Eternos 2026-2027.

La gira comenzará el 6 de octubre en Santiago de Chile y continuará por más de 20 ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos antes de llegar a España en 2027.

David Bisbal llega a Lima el 9 de octubre

La agenda oficial del cantante confirma que Bisbal se presentará en Lima el 9 de octubre de 2026, en el Coliseo Eduardo Dibós.

El espectáculo combinará canciones de “Eternos” con algunos de los temas más conocidos de su carrera, entre ellos “Ave María”, “Bulería” y “Dígale”.

Luego de Lima, la gira continuará por Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Rosario, Bogotá y otras ciudades de América.

Tracklist de “Eternos”

Adoro Vivir así es morir de amor Frente a frente Amor eterno Te quiero, te quiero Abrázame muy fuerte Qué sabe nadie El amar y el querer Quijote Aquellas pequeñas cosas