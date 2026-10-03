Naldy Saldaña canceló la presentación que tenía programada para el 10 de octubre en La Catedral de la Cumbia, donde tenía previsto iniciar una nueva etapa como solista. La cantante explicó que tomó esta decisión luego de recibir mensajes relacionados con su seguridad y la de las personas de su entorno.

La artista había trabajado durante varias semanas en la preparación del espectáculo, que incluía una puesta en escena y vestuarios elaborados para la ocasión. A través de sus redes sociales, comunicó el 2 de octubre que el evento finalmente no se realizaría.

¿Por qué canceló su debut?

Saldaña señaló que los mensajes recibidos durante los últimos días influyeron en su decisión de suspender la presentación. Asimismo, explicó que esta decisión fue difícil debido a la importancia que tenía este espectáculo dentro de su nueva etapa musical.

“Necesito comunicarles una decisión que me duele profundamente. He tomado la difícil decisión de cancelar mi evento programado para este 10 de octubre. Durante los últimos días he venido recibiendo una serie de mensajes alertándome sobre mi seguridad y la de mi entorno”, escribió.

La preparación del espectáculo también implicó gastos en producción y vestuario, parte del cual fue elaborado por la propia cantante. Saldaña indicó que estos compromisos económicos deberán ser asumidos pese a la suspensión del evento.

Al referirse a las personas que compraron sus boletos, la artista señaló que priorizó evitar cualquier riesgo para quienes participarían en la presentación. Entre ellos mencionó a su familia, equipo de trabajo, músicos, artistas invitados y público.

“Hay vestuarios que preparé y confeccioné con mis propias manos pensando en cada momento del show. Existen gastos, compromisos y una inversión económica importante que tendremos que asumir como consecuencia de esta decisión”, señaló.

La cantante también expresó su preocupación por quienes ya habían adquirido entradas para el espectáculo. Por ello, anunció que posteriormente se comunicará el procedimiento correspondiente para solicitar la devolución del dinero.





Continuará con su carrera musical

Pese a la cancelación, Saldaña aseguró que mantendrá sus planes dentro de la música y continuará trabajando en su carrera como solista. La artista sostuvo que la suspensión de esta presentación no representa el final de sus proyectos musicales.

“Quizás hoy las circunstancias me obliguen a desistir, pero mis ganas de seguir trabajando y salir adelante siguen intactas”, aseguró.