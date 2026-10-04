Corazón Serrano anunció el fin definitivo de su relación profesional con Jeremy Iturri, quien brindaba servicios artísticos y coreográficos para la agrupación. La decisión fue comunicada luego de que surgieran nuevos testimonios en redes sociales que lo vinculan con una denuncia por una presunta agresión sexual.

La agrupación precisó que Iturri no formaba parte de su personal contratado, sino que prestaba servicios como tercero independiente para trabajos específicos. Según explicó, su participación se realizaba de manera eventual y esporádica, sin una relación laboral directa con Corazón Serrano.

“Ante la naturaleza de lo expuesto, hemos decidido dar por terminada de manera definitiva toda vinculación profesional con dicha persona. Consideramos importante precisar que su participación se realizaba en calidad de tercero independiente, mediante la prestación eventual y esporádica de servicios específicos, sin mantener vínculo laboral directo con Corazón Serrano”, se lee en el comunicado.

La agrupación también reafirmó su posición respecto a la protección de las mujeres y los principios que orientan su actuación frente a este tipo de situaciones. En ese sentido, señaló su compromiso con “el respeto, la integridad y la protección de las mujeres”.

Bailarina difunde su testimonio

La decisión se produjo después de que Yaleska Tacuri, conocida como Amber, publicara un testimonio en el que acusó a Iturri de una presunta agresión sexual y abuso de autoridad durante 2023. La bailarina relató que ambos se conocieron cuando participó en una audición de Psycho Crew y precisó que su relación con él fue únicamente profesional.

Tacuri sostuvo que había desarrollado admiración por el reconocido coreógrafo como director y bailarín, pero afirmó que esa relación de confianza cambió después de un encuentro que, según su versión, ocurrió en 2023. Además, explicó que decidió hacer público su testimonio después de varios años de haber optado por no denunciar lo ocurrido.

“Yo lo admiraba como director y como bailarín. Y quiero dejar esto muy claro porque no quiero que mi historia sea interpretada de otra manera, jamás tuve un vínculo sentimental con él. Mi admiración siempre fue profesional”, indicó en su comunicado.

La bailarina señaló que en ese periodo atravesaba una situación de vulnerabilidad y que había compartido con Iturri aspectos personales de su vida. Según su relato, esa confianza habría sido utilizada de una manera que ella no esperaba.

“Confié cuando me escribió, confié cuando me dijo que quería escucharme, confié cuando le conté cosas de mi vida que probablemente nunca debí haber tenido que contarle a alguien que tenía una posición de autoridad sobre mí. Y esa confianza terminó siendo utilizada de una manera que yo nunca quise”, precisó.

Tacuri también manifestó que continuó asistiendo a los ensayos y compartiendo espacios vinculados al grupo después del episodio que denuncia. Además explicó que en ese momento no comunicó públicamente lo ocurrido porque temía que no le creyeran y consideraba que no contaba con pruebas suficientes.