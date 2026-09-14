El club “Patrimonio de Piura” sacó las garras y remontó un marcador que le era adverso para derrotar al final a su clásico rival Alianza Atlético por 3-1, en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura.

Con este triunfo, Atlético Grau se mete entre los primeros lugares de la tabla de posiciones del Clausura, con 16 puntos, y en el sexto lugar, a solo cuatro puntos del puntero Universitario de Deportes.

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ADELANTE

El Derbi Piurano se jugó en el estadio de La Matanza, solo con hinchada local, donde los piuranos remontaron y vencieron 3-1 a Alianza Atlético, que desde los 44 minutos jugó con 10 hombres por expulsión de Ingratti, tras dura falta que fue revisada por el VAR, dejando al equipo de Federico Urciuoli con 10 hombres.

Fue un encuentro parejo que tuvo algunas acciones vedadas desde la tribuna, por la infiltración de algunos hinchas visitantes.

Antes, el equipo sullanero encontró el primero del partido con un disparo fuerte de Cristhian Penilla a los 23’, que superó la resistencia de Patricio Álvarez para poner en ventaja al cuadro “Churre”, cuando corrían los 45 minutos.

Pero la alegría no duró mucho, pues antes de irse a las duchas, y en los minutos de descuentos (45+3), apareció Aldair Vásquez en el área para anotar de cabeza e igualar el marcador.

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LOS GOLES

La reacción de Atlético Grau continuó en el inicio del complemento con el tanto de Ignacio Tapia a los 53’, tras empujar el balón debajo del arco para darle vuelta al marcador, ante la algarabía de los hinchas.

De ahí para delante, el cuadro albo dirigido por el técnico Gerado Ameli se adueñó del campo y tuvo varias ocasiones de anotar otro gol y aumentar la distancia en el resultado, pero no encontraba la claridad.

Hasta que en los minutos finales, 90+4, Luis “Chin” Benites anotaría el tercer tanto y sentenció el encuentro, ante el desaliento de los sullaneros.