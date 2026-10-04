Puno: reportan un fallecido y daños de gran magnitud tras incendios forestales.

Una serie de incendios forestales de gran magnitud vienen golpeando diversos sectores de la región Puno en los últimos días, provocando un panorama desolador marcado por pérdidas humanas e incalculables afectaciones materiales. Las condiciones climáticas propias de la temporada, como la extrema sequedad de la zona y los fuertes vientos, han facilitado la rápida propagación del fuego en diferentes provincias, poniendo en alerta máxima a las autoridades locales y a la población rural.

El hecho más trágico se desató en las zonas altas del distrito de Macari, ubicado en la provincia de Melgar. Las llamas consumieron rápidamente extensas hectáreas de pastizal natural, proyectando densas columnas de humo que amenazaron con alcanzar viviendas e instalaciones pecuarias aledañas. Ante la emergencia, efectivos de la Policía Nacional, bomberos y personal de Serenazgo Municipal se movilizaron al sector para labores de control y monitoreo en los puntos más críticos adyacentes a las estancias.

La emergencia en Macari cobró además una vida humana. Durante las labores de auxilio, personal del Centro de Salud local atendió y evacuó a Felipe C.M., un poblador que presentaba severas dificultades respiratorias provocadas por la inhalación de humo tóxico. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, el ciudadano falleció poco después de ingresar al establecimiento de salud.

De manera simultánea, otro incendio de gran magnitud avanza sin control en el cerro Visaroque, dentro del distrito de Santiago de Pupuja, en la provincia de Azángaro. En este punto, las llamas continúan destruyendo hectáreas de flora nativa y amenazan de forma inminente a comunidades campesinas completas. Frente a esta crisis, brigadas de comuneros, agentes de Serenazgo y personal de Defensa Civil trabajan arduamente en terrenos accidentados para sofocar los focos de calor y evitar mayores desgracias.