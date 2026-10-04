Un hotel ubicado en La Perla, Callao, fue atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. en el cruce de la avenida La Marina con la calle Talara y dejó 15 casquillos de bala en los alrededores del establecimiento.

De acuerdo con el reporte de RPP, uno de los ocupantes de la motocicleta realizó los disparos contra el frontis del hotel Smart y dirigió los proyectiles hacia el área de la cochera. La Policía Nacional inició las diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Investigan ataque contra el hotel

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista quedaron a cargo de las investigaciones. Las diligencias buscan establecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes participaron en el ataque.

Vecinos señalaron que los responsables pasaron frente al inmueble antes de efectuar los disparos. Los trabajadores del hotel evitaron brindar declaraciones sobre lo ocurrido.

Un residente de la zona afirmó que el establecimiento ya había sido atacado días antes. Según su versión, durante la madrugada del último jueves un sujeto que se movilizaba en una motocicleta disparó cuatro veces contra el inmueble.