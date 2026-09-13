Llegó el día esperado. Hoy se juega el “Derbi piurano”, donde los equipos Atlético Grau y Alianza Atlético se enfrentan en la novena fecha del Clausura a partir de las 3:15 p.m. en el Estadio de la Matanza.

Será un cotejo de desempate, dado que en el Torneo Apertura terminaron 2-2, jugando en el estadio Campeones del 36. El cotejo encuentra a ambos equipos con objetivos diferentes, pero con la necesidad de sumar para continuar avanzando.

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¿CÓMO LLEGAN?

Los albos dirigidos por Gerardo Ameli, vienen de caer 2-4 frente a Garcilaso, que le rompió la racha de 4 triunfos consecutivos; y están en el undécimo lugar del Clausura con 13 puntos y en el Acumulado está en el casillero 14 con 29 puntos, pero tomando distancia de zona de descenso.

Ante los “Churres” van mentalizados en afrontar esta jornada con la intención de seguir sumando puntos. Saldrá con todo a buscar el triunfo desde el inicio para mejorar su ubicación en ambas tablas.

Mientras tanto, su rival Alianza Atlético atraviesa un destacado momento que lo mantiene cerca de la punta en el Clausura, en su último cotejo ganó por 3-2 a UTC.

Bajo la dirección técnica del argentino Federico Urciuoli, el “Vendaval” ocupa el tercer puesto con 16 puntos, mientras en el acumulado en el 8vo. lugar con 37 unidades.

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SEGURIDAD

Los dirigentes albos a través de su página Facebook llama a sus hinchas a alentar con pasión, pero también con responsabilidad y colaboración para vivir una verdadera fiesta del fútbol con orden, respeto y seguridad.

Los que asistan al Estadio de La Matanza, en el ingreso será revisados, pues no pueden contar con correas, armas u objetos punzocortantes, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Además indicaron que se retirará del estadio a toda aquella persona que de manera encubierta pretenda generar desorden o alterar el normal desenvolvimiento del cotejo. Finalmente señala que cualquier conducta que altere o ponga en riesgo la seguridad, será comunicada de inmediato al personal de seguridad privada o la PNP.