Se acerca el domingo y los equipos de Atlético Grau y Alianza Atlético de Sullana se preparan para una edición más del Clásico del Norte, una rivalidad histórica en la cancha, pero de mucha hermandad fuera de ella.

Será un fiesta de mucho fútbol, que comenzará a las 3:15 p.m., hora en la que empezará a rodar el balón en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo de La Matanza, por la novena fecha del Torneo Clausura.

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CONFIANZA

El estratega “Churre” Federico Urciuoli señaló que se viene preparando para un partido importante que les va a permitir seguir subiendo en la tabla.

“ Será un partido muy lindo, de mucho fútbol. Al frente tendremos a Grau, lo encararemos, asumiendo el protagonismo e intentando convertir desde un principio. En caso el resultado se complique, vamos a buscar e insistir hasta el final ”, señaló el técnico.

Más adelante señaló que la única duda para este partido será la ausencia de Erick Perleche, quien recién fue dado de alta por una fractura que tuvo en la Copa Caliente. El resto de jugadores está en buenas condiciones.

En cuanto al aliento de la hinchada, Federico Urciuoli enfatizó que “ son deciciones que se toman por medidas de seguridad, pero que limitan el normal transcurrir de los equipos y el sentir el apoyo de su gente, que en el caso de nosotros nuestros hinchas se quedarán con las ganas de alentar en cancha ”.

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MEDIDA RADICAL

En la previa del “Derbi piurano”, Atlético Grau emitió un comunicado y reveló que el partido ante Alianza Atlético solo se jugará con hinchada local, por lo que no estará permitido el ingreso de personas que porten camisetas o banderas alusivas al equipo visitante.

Exhortó a todos los asistentes a respetar las disposiciones y colaborar con el personal encargado del control y seguridad durante el ingreso al estadio, a fin de vivir esta jornada deportiva con responsabilidad y respeto.