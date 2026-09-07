Una importante victoria logró el club Deportivo Garcilaso al derrotar por 4-2 a Atlético Grau y se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

El conjunto cusqueño fue ampliamente superior durante todo el partido ante los albos, y terminó quedándose con los tres puntos que le permiten mantener su buen momento en el campeonato, como puntero absoluto.

PUEDES VER: Liga 1: Los albos están seguros de domar la altura del Cusco

MEJOR

Desde el inicio del cotejo, Deportivo Garcilaso dominó el partido, mostrando clara superioridad ante los piuranos, que no supieron capear el temporal impuesto por los locales, teniendo dificultades para contener los constantes ataques.

El conjunto local encontró el premio a su insistencia a los 30 minutos, cuando Beto Da Silva recibió el balón y sacó un remate cruzado que terminó superando al arquero Patricio Álvarez, decretando la apertura del marcador.

Posteriormente, Facunto Castelli amplió el marcador, pero su gol le fue anulado, ante la decisión del VAR.

MIRA ESTO: Liga 1: Los “Churres” siguen cuesta arriba y alcanzó a los punteros en el Clausura

MÁS GOLES

Para la etapa complementaria, siguió reinando la superioridad del cuadro cusqueño y a través de Facundo Castelli logra ampliar el score a los 53 minutos, con un potente remate de larga distancia, que superó al portero piurano.

Posteriormente, cuando se jugaban los 68 minutos, el “Vendaval celeste” pone el tercer gol, desde el punto de penal, por intermedio de Agustín Gonzáles, luego que el árbitro Jordi Espinoza sancionó una falta de Elsar Rodas sobre Francisco Arancibia.

Luego de ello, el cuadro que dirige Gerardo Ameli, pudo reaccionar y anotar un doblete por intermedio del paraguayo Adrián Fernández a los 75 y 80 minutos, y acortar distancia en un 3-2, que asustó a los cusqueños.

Pero a falta de un minuto del tiempo reglamentario, Deportivo Garcilaso dio la estocada final con tanto de Agustín González de un remate cruzado.

Con este resultado, Atlético Grau bajó al octavo puesto, permaneciendo con 13 unidades en el torneo clausura y en casillero 12 del acumulado. En la próxima fecha enfrenta a los “Churres” en el Clásico del fútbol piurano.