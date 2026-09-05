El equipo “Churre” demostró que atraviesa por un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura, y en un partido lleno de emociones y goles, venció ayer a UTC de Cajamarca por 3-2 y extendió su racha positiva jugando en el Estadio Campeones del 36 por la octava fecha.

El conjunto dirigido por Federico Urciuoli sumó tres puntos claves y avanzó al tercer lugar de la tabla del Clausura con 16 puntos, al igual que los punteros Garcilaso y Universitario, y sigue en el octavo lugar ahora con 37 puntos en el acumulado.

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INICIOS

Un duelo que tuvo una estrategia netamente ofensiva por parte de los sullaneros, que buscaron el gol desde el pitazo inicial y en apenas siete minutos ya ganaba por 2 goles a cero.

Se llevaba jugando el primer minuto cuando, tras centro al área desde la banda izquierda por Cristhian Penilla, Hernán Lupú de cabeza convierte el primero del equipo “Churre” ante la desesperación del portero Ricardo Bettocchi, que le reclamó a sus defensores.

Cinco minutos más tarde, Guillermo Larios desde la media luna ingresó apilando defensores, sacando pase para Cristhian Penilla, quien estaba mejor posesionado, para que convirtiera el segundo de la tarde.

A los 24´, Hernán Lupú volvió a marcar, pero su gol fue anulado por posición adelantada, según el VAR.

Los cajamarquinos salieron de su letargo y comenzaron a hilvanar jugadas de peligro al arco de Rivadeneira, una de ellas a los 29 minutos, por intermedio de Manuel Ganoza, quien anota de golpe de cabeza, el descuento.

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AGÓNICO

Para el segundo parcial, el “Vendaval del Norte” disminuyó sus revoluciones, pero dominaron el cotejo con mucha tranquilidad.

Pero los dirigidos por Cristhian Molins siguieron intentando lograr el empate y éste lo conseguirían a los 58 minutos por intermedio de Luis Arce.

De ahí para delante fue un ir y venir del balón y parecía que el cotejo terminaría en empate, pero en el minuto final apareció Ariel Muñoz, quien con remate cruzado pone el gol del triunfo a los (90+7), ante la algarabía de los hinchas.

En la próxima fecha, los “Churres” enfrentan a su clásico rival Atlético Grau ​a jugarse el domingo 13 en La Matanza.