Los “Churres” capearon el temporal y en una plaza difícil derrotó por goleada de 4-1 a CD Moquegua, triunfo como visitante que lo llevó a trepar al tercer lugar de la tabla de posiciones en el Torneo Clausura.

El conjunto que dirige el técnico Federico Urciuoli supo remontar un marcador que le era adverso, para al final quedarse con los tres puntos, gracias a los goles conseguidos por sus referentes Jairo Molina, José Luján, Cristhian Penilla y Jorge del Castillo.

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LOS GOLES

Los moqueguanos arrancaron bien y atacaron con todo a Alianza Atlético, que se vio sorprendido a los 19 minutos, cuando Bryan Ángulo luego del buen desborde de Edgar Lastre hiciera la primera anotación del cotejo.

Pero la visita se recuperó y lograría el empate transitorio a los 24 minutos, con gol conseguido por Jairo Molina, quien apareció para poner el 1-1 tras un preciso centro de Stefano Fernández.

Posteriormente, los moqueguanos descontaron con gol de Bryan Angulo, sin embargo, tras revisar el VAR se observó que hubo una falta previa de Yorman Zapata, por lo que el gol se anuló y Zapata se fue expulsado.

Para la segunda mitad, los “Churres” fueron contundentes y sobre el minuto 56 José Luján anotó con potente disparo y dio vuelta al marcador.

Luego a los 61´ Cristhian Penilla pone el tercero con un potente disparo y Jorge del Castillo, quien había recién ingresado a los 90+1’, pone la goleada de 4-1. Triunfo logrado a base de pundonor, sacrificio y garra para remontar el marcador.

Con la victoria, Alianza Atlético sumó 13 puntos y trepó, por ahora, al tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que CD Moquegua es décimo cuarto con 7 puntos.