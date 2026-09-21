Las intensas lluvias continúan desde ayer en la provincia de Camaná y provocaron inundaciones de calles, afectación de viviendas y accidentes de tránsito, siendo el distrito de Mariscal Cáceres el más perjudicado por las precipitaciones.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, las lluvias comenzaron durante la madrugada del domingo, ocasionando la formación de aniegos en diversas vías y el ingreso de agua a algunas viviendas, aunque sin reportarse daños de consideración.

En la ciudad de Camaná, las precipitaciones también impactaron el desarrollo de la tradicional Feria Dominical. Comerciantes y compradores tuvieron que desplazarse entre charcos y zonas inundadas, principalmente en sectores como la avenida Moquegua y la calle Córdova, donde además se evidenció el deterioro de la infraestructura vial.

Durante la jornada, un mototaxi terminó volcado en una de las zonas afectadas por la acumulación de agua. El incidente se produjo en un tramo donde las lluvias dejaron huecos y dañaron la superficie de la vía. No se reportaron personas heridas.

NEVADAS EN LAS ZONAS ALTAS

Mientras tanto, en las zonas altas de Arequipa se registraron nevadas desde el mediodía del 18 de septiembre. El fenómeno se presentó en Imata y el anexo de Vincocaya, en el distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, donde la nieve cubrió extensas áreas de pastizales.

Según el COER, la falta de alimento provocó la muerte de algunos camélidos sudamericanos, debido a que la nieve cubrió la vegetación de la que se alimentan.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el evento climático. El especialista del Senamhi, José Luis Ticona, advirtió que las lluvias en la costa de Arequipa continuarán hasta el 22 de septiembre.