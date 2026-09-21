Bomberos trabajaron 14 horas por falta de agua para controlar incendio en Majes

Más de 14 horas de labor demandó a seis compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú controlar el incendio registrado desde las 16:30 horas del 19 de septiembre en un relleno sanitario ubicado a la altura del kilómetro 860 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

El jefe de la VII Comandancia Departamental Arequipa, brigadier mayor CBP Gustavo Carrasco Valdivia, informó que no existe riesgo de propagación hacia otras zonas debido a las características del material acumulado. Por ello, se determinó aplicar una estrategia de extinción por consumo, permitiendo que el fuego reduzca progresivamente los residuos que permanecen calientes en el interior.

Cuatro compañías de la ciudad de Arequipa llegaron para reforzar las labores de las unidades de Camaná y El Pedregal. Sin embargo, el abastecimiento de agua resultó insuficiente para sofocar completamente la emergencia. “Hemos utilizado entre 50 mil y 60 mil galones de agua, pero no hay forma de apagarlo al 100 %. La parte interna continúa caliente y el fuego se reactiva constantemente”, señaló Carrasco Valdivia.

Ante esta situación, se acordó que la empresa propietaria del lugar garantice el suministro suficiente de agua para permitir el retorno de los bomberos y continuar con las labores de control.