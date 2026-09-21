En nuestro editorial de ayer, a propósito del asesinato en Caraz de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, mencionamos que antes también fueron eliminados los hombres de prensa Gastón Medina (Ica) y Raúl Céliz (Loreto), sin que estos hechos hayan sido esclarecidos por las autoridades.

Pero saliendo del ámbito periodístico, hay más casos que siguen rodeados de impunidad, como son el asesinato de la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal; y las muertes del exfuncionario villaranista e implicado en casos de corrupción José Miguel Castro; y del proveedor de alimentos Nilo Burga, todos en 2024.

En el primer caso, la joven fue señalada como parte de una red de prostitución y fue ultimada a balazos cuando iba en un taxi por calles de La Victoria. El segundo fue encontrado muerto con un inmenso corte en el cuello, cuando faltaba poco para el inicio del juicio oral contra la corrupta exalcaldesa.

El último era proveedor de alimentos en mal estado y era protagonista de un escándalo que salpicaba al gobierno de Dina Boluarte.

Los tres hechos mencionados tienen en común que hasta el momento no hay ni indicios de algún responsable. Es más, el caso de Vidal acaba de ser archivado.

La impunidad es escandalosa en nuestro país. ¿Sabremos quién mando matar a la candidata Aponte?