El Ministerio de Salud (Minsa) registró un total de 1,579 lesionados por accidentes de tránsito hasta el mes de agosto del 2026. En un solo mes aumentaron en 159 víctimas, ya que, hasta julio, la cifra llegó a 1420 casos.

Según el último reporte del ministerio de Salud, enero fue el mes con más personas heridas al registrar 260 víctimas, seguido de febrero con 215, julio con 202, junio con 201 y marzo con 200 casos. Mientras tanto, el mes de mayo reportó 198, abril 189 y agosto 114 personas heridas.

Cabe señalar que estos accidentes se deben, en muchos casos, al exceso de velocidad y a la imprudencia tanto del conductor como del propio peatón.

Asimismo, a nivel nacional, la región Piura se ubica en el puesto tres, después de Lima (9,164) y Arequipa (1,702) con más heridos producto de los siniestros viales.

Asimismo, en el panorama nacional, la región Piura se sitúa en el tercer lugar con la mayor cantidad de lesionados a causa de siniestros viales. La estadística coloca a Piura por detrás de Lima, que encabeza la lista con 9,164 heridos, y Arequipa, que ocupa la segunda posición con 1,702 personas afectadas.

Esto refleja el grave problema de seguridad vial que atraviesa la región, donde la combinación del exceso de velocidad, la imprudencia al volante y la falta de respeto a las normas de tránsito continúan dejando elevados saldos de víctimas.