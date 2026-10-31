Un violento asalto armado ocurrido a plena luz del día dejó a dos trabajadores heridos en el grifo GeanPiero, ubicado en la carretera Panamericana Sur, frente al aeródromo María Reiche, en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca.

El delito se registró la tarde de ayer, cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal llegaron al establecimiento, amenazaron a los trabajadores y se apoderaron del dinero, y durante la fuga, uno de ellos disparó contra uno de los empleados.

Delito criminal

Los criminales utilizaron prendas de vestir para aparentar ser trabajadores o personal de alguna institución. Se dirigieron contra los trabajadores y se llevaron el canguro donde se encontraba el dinero y pese a que los empleados no opusieron resistencia e incluso, Jeanfranco Salazar levantó las manos para demostrar que se rendía, uno de los asaltantes le disparó a la altura del abdomen, dejándolo gravemente herido.

El segundo trabajador, identificado como Joaquín Salgue de 56 años, también fue agredido durante el atraco. Uno de los delincuentes lo golpeó en la cabeza con la cacha del arma de fuego, ocasionándole una herida. Ambos fueron trasladados al hospital.

En el lugar quedaron cinco casquillos de bala, los cuales fueron encontrados sobre el pavimento y quedaron dentro del área acordonada por la Policía Nacional para las investigaciones.

La familia de uno de los trabajadores expresó su indignación por la violencia con la que actuaron los delincuentes y pidió a las autoridades reforzar la seguridad ciudadana. Uno de los familiares cuestionó que los asaltantes hayan golpeado a un trabajador y disparado contra otro cuando ambos ya habían entregado el dinero.

“Porque al final necesitamos trabajar. No estamos seguros nadie ni en nuestro trabajo, donde hasta nos pueden matar y esto ha ocurrido a plena luz del día”, manifestó una vecina.

En tanto, en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. Jeanfranco Salazar, quien recibió el impacto de bala en el abdomen, fue ingresado a sala de operaciones y luego evacuado al Hospital Regional de Ica para recibir atención especializada.

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