La presidenta de la República, Keiko Fujimori, planteó que el Perú se convierta en un centro logístico para Sudamérica y funcione como una conexión comercial entre Asia y los países de la región. La propuesta fue expuesta durante una entrevista con el medio chino CCTV, en la que brindó detalles de su reunión con el presidente Xi Jinping, realizada durante su visita a Shenzhen por el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), según informó El Comercio.

La mandataria explicó que las conversaciones estuvieron centradas en fortalecer la alianza estratégica entre ambos países y aprovechar la ubicación de los puertos peruanos para facilitar el intercambio comercial con el continente asiático. En ese contexto, destacó la importancia de la infraestructura portuaria desarrollada con participación china.

33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC Foto: EFE

“China nos ha ayudado a construir el puerto de Shanghai. Y a lo que nosotros aspiramos es que el Perú se convierta en un hub logístico de Sudamérica. No solamente para China, sino para toda Asia”, expresó.

Asimismo, Fujimori reveló que durante el encuentro abordaron posibles alianzas para implementar aduanas inteligentes, con el objetivo de agilizar las operaciones comerciales entre Shanghái y el puerto de Chancay. Esta iniciativa forma parte de las oportunidades de cooperación que ambos países buscan desarrollar en materia de comercio e infraestructura.

Durante la entrevista, la presidenta también resaltó la importancia de APEC para fortalecer las relaciones económicas del Perú con los mercados internacionales. Según indicó, las economías que integran el foro representan el 60% del producto bruto interno (PBI) mundial y el 50% del comercio exterior.

“De este comercio exterior, para el Perú significa el 60% o 65%. Y acabamos de batir récord en comercio exterior. Vamos a llegar este año a más de US$100.000 millones en exportación. Entonces, para mí APEC no es un simple foro, es una gran oportunidad para el Perú”, manifestó.

La mandataria sostuvo que el país mantiene una política de apertura a los inversionistas extranjeros bajo las mismas reglas de competencia. Sin embargo, remarcó que las oportunidades comerciales también deben beneficiar a los empresarios nacionales, especialmente a los pequeños inversionistas y agricultores que buscan ampliar sus mercados.

“Pero mi enfoque está en los pequeños inversionistas, en los pequeños agricultores que puedan tener la posibilidad de exportar sus productos a estos 20 países adicionales. Para mí es una oportunidad de invitar a los inversionistas de todos los países del mundo a que miren al Perú, que tiene una posición sólida económica, que tiene una moneda estable y que tiene grandes oportunidades, ya sea en minería, en pesca, en infraestructura o en agroexportación”, señaló.