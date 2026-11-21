El Gobierno aprobó un paquete de medidas extraordinarias y temporales para mitigar los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027 en el sector pesquero, que incluye la entrega de un “Bono Extraordinario del Pescador Artesanal 2026-2027″ por un total de S/1 500 por beneficiario.

La normativa autoriza al Fondo de Desarrollo de Microempresa (FONDEMI) a otorgar cobertura parcial del riesgo crediticio de préstamos dirigidos a este sector.

Para ello, el ejecutivo autorizó recursos por S/61.5 millones para financiar este mecanismo de apoyo. Sostiene que los saldos no utilizados, así como los montos recuperados, serán devueltos al Tesoro Público.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN Y CUÁNDO SE HARÁ LA ENTREGA?

De acuerdo con el Decreto de Urgencia, Nº 019-2026, publicado en El Peruano, la ayuda económica será otorgada a trabajadores dependientes de empresas que cuentan con embarcaciones pesqueras de mayor escala del subsector pesca.

El subsidio se entregará en dos armadas de S/750 cada una, cuya distribución comenzará el 15 de diciembre de 2026 y el 15 de febrero de 2027, respectivamente. Asimismo, refiere que el cobro de la subvención económica puede hacerse efectivo hasta el 31 de marzo de 2027.

Entre las condiciones establecidas por el Gobierno, los trabajadores deben cumplir con las siguientes condiciones:

Estar registrados en la planilla electrónica de una empresa que cuente con al menos una embarcación pesquera de mayor escala con permiso de pesca.

Mantener un vínculo laboral vigente a la fecha de solicitud.

A la fecha de evaluación, debe contar con clasificación crediticia Normal o con Problemas Potenciales (CPP).

Encontrarse comprendido en los criterios objetivos de acreditación, con datos elaborados por el Ministerio de la Producción.

No ser beneficiario de programas sociales

Además, la Dirección General de Pesca Artesanal del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción será la encargada de elaborar el Padrón de Beneficiarios con base en la información proporcionada por los gobiernos regionales y la DICAPI de la Marina de Guerra del Perú.