Una estudiante universitaria fue rescatada de las manos de falsos colectiveros que la secuestraron a la altura del puente peatonal Brisas de Villa, en la Panamericana Sur, en Villa El Salvador.

Durante el trayecto, l os delincuentes amenazaron a la joven con un arma de fuego para obligarla a entregar sus pertenencias.

Esto fue advertido por agentes de la Policía que, inmediatamente, procedieron a perseguir a los sospechosos.

La huida de los malvivientes terminó a la altura del kilómetro 30 de la referida arteria, en Lurín, donde los falsos colectiveros fueron intervenidos.

Uno de los sujetos -que iba como copiloto- disparó contra los agentes para huir del lugar; sin embargo, fue alcanzado por las balas de respuesta. Falleció poco después en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. La joven universitaria resultó ilesa.

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