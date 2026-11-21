Una estudiante universitaria fue rescatada de las manos de falsos colectiveros que la secuestraron a la altura del puente peatonal Brisas de Villa, en la Panamericana Sur, en Villa El Salvador.
Durante el trayecto, los delincuentes amenazaron a la joven con un arma de fuego para obligarla a entregar sus pertenencias.
Esto fue advertido por agentes de la Policía que, inmediatamente, procedieron a perseguir a los sospechosos.
La huida de los malvivientes terminó a la altura del kilómetro 30 de la referida arteria, en Lurín, donde los falsos colectiveros fueron intervenidos.
Uno de los sujetos -que iba como copiloto- disparó contra los agentes para huir del lugar; sin embargo, fue alcanzado por las balas de respuesta. Falleció poco después en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. La joven universitaria resultó ilesa.
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