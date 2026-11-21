El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que el país enfrenta un fenómeno de El Niño “extraordinario”, que podría superar en intensidad a los registrados en 1982 y 1997 debido a las altas temperaturas y el adelanto de sus efectos.

“Estamos ante la presencia de un ‘Niño extraordinario’ que está muy adelantado”, dijo en RPP.

Según explicó al medio radial, una de las principales diferencias es que los eventos climáticos de gran magnitud solían manifestarse entre enero y marzo, mientras que este año sus impactos ya se observan desde noviembre.

“Los niveles de temperatura en esos años están arriba del 3.5 % o 4 %; y la otra gran diferencia es que estos fenómenos se presentaban durante los meses de enero y marzo, y ahora se presentan en noviembre. La lluvia registrada en Tumbes y Piura supera largamente la cantidad de agua de cualquier otro mes del año”, sostuvo.

Además, recordó que el río Tumbes superó los 1 400 metros cúbicos por segundo, cuando el nivel de referencia considerado crítico o en “línea roja” era de 1 000 m³/s. No obstante, aseguró que los trabajos de descolmatación permitieron reducir el impacto sobre la ciudad, aunque sí se reportaron afectaciones en áreas agrícolas.

También mencionó que hace algunas semanas la zona de Puerto Perú volvió a inundarse debido al incremento del caudal del río Zarumilla. En esta oportunidad, las labores habrían permitido evacuar oportunamente a la población expuesta.

Por ello, ante estas emergencias, Vinelli indicó que el Gobierno está en la fase de atención inmediata ante un desastre y cómo reaccionan las autoridades.

AYUDA ECONÓMICA PARA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN CHICLAYO

Respecto a los efectos por el Fenómeno El Niño en la actividad agrícola en Chiclayo, Marco Vinelli anunció que el Ejecutivo prepara una ayuda económica para los pequeños agricultores afectados.

Precisó que esta medida se articula con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por lo que su aprobación sería en las próximas dos semanas.

ALZA DE PRECIOS EN AREQUIPA

Por otro lado, en cuanto al alza de algunos productos de la canasta básica familiar en Arequipa, el titular del Midagri argumentó que se debe a diversos factores, como una menor oferta, costos de producción elevados, incremento de precios en producción y transporte, encarecimiento del petróleo, entre otros.