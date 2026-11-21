Hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, el distrito de Humay, en la provincia de Pisco, recuerda una de las fechas más significativas de su historia religiosa: los 157 años del fallecimiento de Luisa de la Torre Rojas, conocida cariñosamente como la Beatita de Humay, quien partió a la eternidad el 21 de noviembre de 1869. Su memoria permanece vigente entre los fieles que encuentran en su vida un ejemplo de fe, humildad y entrega cristiana.

Conmemoran fallecimiento

Luisa de la Torre Rojas destacó por su profunda vocación de servicio y solidaridad con los más necesitados. Durante su vida dedicó sus esfuerzos a brindar alimentos a los pobres, atender a los enfermos, enseñar y catequizar a los niños, así como ofrecer acogida a quienes llegaban hasta su hogar en busca de ayuda. Estas acciones marcaron su trayectoria y dieron origen a una devoción popular que trascendió las fronteras de Humay.

Con el paso de los años, la devoción a la denominada niña Luisa, Luisita o Beatita de Humay se extendió por diferentes localidades de la provincia de Pisco, la región Ica y a nivel de varios paises, convirtiendo su recuerdo en una importante expresión de religiosidad popular. Las festividades en su honor fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación en 2018, en reconocimiento a su valor histórico, cultural y religioso,

Cada año, el 21 de noviembre representa una oportunidad para que sus devotos renueven sus muestras de cariño, gratitud y veneración, recordando el legado espiritual de una mujer cuya vida estuvo marcada por la oración y la ayuda al prójimo. Su historia forma parte de la identidad religiosa de Humay y constituye una herencia de fe que se transmite de generación en generación.

A 157 años de su fallecimiento, la Beatita de Humay continúa ocupando un lugar especial en el corazón de su pueblo. Su ejemplo de caridad, sencillez y amor al prójimo mantiene viva la esperanza de sus devotos, quienes anhelan que su trayectoria espiritual alcance un mayor reconocimiento dentro de la iglesia Católica.

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