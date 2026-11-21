Una estudiante de 22 años del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Catalina Buendía de Pecho, en Ica, denunció presuntos actos de hostigamiento sexual, tocamientos indebidos y agresión verbal dentro de la oficina de Dirección.

Acusación docente

La joven sindicó al docente de iniciales M.U.V. como presunto responsable y cuestionó la actuación del director Jesús Ramos Cruz, a quien acusa de no haber intervenido para protegerla. El caso motivó un plantón de estudiantes en los exteriores del instituto.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el sábado 14 de noviembre, durante la verbena serenata por el aniversario institucional, a la que acudió como Reina Catalinense 2026 acompañada de su madre. La estudiante sostuvo que el docente ingresó con una botella de cerveza e insistió para que la consumiera. Tras negarse, habría recibido expresiones ofensivas, cuestionamientos sobre su elección como reina y amenazas relacionadas con su permanencia en el instituto. “Tienes que tomar, toma, toma”, fueron algunas de las frases que atribuyó al profesor.

El hecho más grave de la denuncia corresponde a los presuntos contactos físicos sin consentimiento que habría sufrido dentro del despacho. Al relatar lo sucedido, la estudiante manifestó: “Él fue el que me agredió, el que me besó sin mi consentimiento, el que me dio tocamientos indebidos a mi persona y me ofreció cerveza dentro de la oficina de dirección”.

Respecto a la actuación del director, la denunciante cuestionó que no interviniera para detener los hechos, pese a encontrarse presente. En su documento, señaló que su madre le pidió auxilio: “Por favor, señor director, haga algo, está lastimando a mi hija”. Sin embargo, aseguró que este únicamente respondió: “Ya, Melchor, ya”, sin adoptar acciones efectivas para separarlos.

Por su parte, el director Jesús Miguel Ramos Cruz negó las acusaciones y rechazó que el docente hubiera ofrecido bebidas alcohólicas o realizado contactos físicos sin consentimiento. En su descargo, atribuyó el reclamo a una supuesta inconformidad de la estudiante por el resultado del concurso de belleza.

La estudiante informó que presentó una denuncia ante la Policía Nacional y otra de carácter administrativo contra el docente de iniciales M.U.V. y el director Jesús Miguel Ramos Cruz. Entre sus pedidos figuran la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad, la recopilación de testimonios y la aplicación de medidas de protección para evitar represalias. También solicitó que los denunciados no intervengan en sus evaluaciones, calificaciones ni trámites académicos mientras se desarrollen las investigaciones.

Ayer, en horas de la tarde, un grupo de estudiantes realizó un segundo plantón en los exteriores del instituto para expresar su respaldo al docente acusado, acompañado de su abogado defensor. El letrado sostuvo que la Fiscalía no encontró elementos graves y fundados para solicitar prisión preventiva contra su patrocinado y señaló que, según las declaraciones recogidas durante las diligencias, los testigos no habrían corroborado los presuntos tocamientos.

Asimismo, aclaró que la investigación continúa en trámite y que la defensa evalúa iniciar acciones legales por presunta difamación una vez que concluya el proceso. Por su parte, las estudiantes manifestaron que respaldan voluntariamente al profesor y rechazaron cualquier posible represalia en sus calificaciones.

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