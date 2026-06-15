El comunicador social Kevin Anyarin denunció haber sido víctima de agresiones verbales y físicas por parte de dos trabajadoras de la Municipalidad Distrital de Santiago durante una cobertura informativa realizada el pasado 10 de junio.

Denuncia pública

Según relató, ingresó al municipio alrededor de las 9:30 de la mañana para dar seguimiento a la queja de un ciudadano que reclamaba la demora de más de tres meses en la firma de documentación relacionada con un trámite vinculado al acarreo de material del río Ica.

De acuerdo con la denuncia, inicialmente acudió a las oficinas ubicadas en el segundo piso de la municipalidad. Posteriormente, junto con un abogado y el administrado, se dirigió a las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

Fue durante ese recorrido cuando, según su versión, comenzaron los incidentes con dos trabajadoras identificadas como María Oriele Peña Quijandría, locadora de servicios del área de Administración Tributaria, y Giovanna Cisneros Angulo, obrera municipal.

Anyarin señaló que decidió registrar en video lo que ocurría debido al clima de tensión que se había generado dentro de las instalaciones municipales y afirmó que una de las trabajadoras profirió expresiones despectivas e insultos de carácter homofóbico en su contra, además de lanzar amenazas relacionadas con su trabajo informativo y habría intentado arrebatarle el celular con el que realizaba las grabaciones y que posteriormente recibió golpes por la espalda.

“Ya en el piso de abajo, la señora Peña lanza insultos discriminatorios, denigrando mi condición humana, con la siguiente frase,¿Por qué no te quedas parado ahí, pedazo de rosquete? Eres un maricón, métete conmigo, que solo sirves para joder. Métete conmigo Kevin, publica, y te lo juro que conmigo te vas a acordar de mí toda la vida”, indicó y acusó a las trabajadoras de obstaculizar su desplazamiento dentro de las oficinas municipales y de interferir en el desarrollo de su cobertura.

Respecto a la segunda trabajadora mencionada en la denuncia, Giovanna Cisneros Angulo, señaló que también habría participado en los hechos mediante expresiones ofensivas y acciones destinadas a impedir que continuara registrando lo ocurrido.

El caso ha generado atención en algunos sectores locales debido a que involucra a una entidad pública y al ejercicio de labores informativas dentro de una institución del Estado.

EL DATO: Han pasado 5 días y la Municipalidad Distrital de Santiago, a cargo de la alcaldesa, Ana Ascencio Ccencho, no ha emitido ningún comunicado.

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