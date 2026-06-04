Un vehículo perteneciente a la Municipalidad Distrital de Santiago fue encontrado con daños materiales y bebidas alcohólicas en su interior, situación que ha generado cuestionamientos entre los vecinos del distrito y motivado una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Lunas rotas

Las imágenes difundidas muestran el vehículo con las lunas destrozadas, daños visibles en la puerta del conductor y otros desperfectos en la carrocería. Además, dentro de la unidad se hallaron botellas de licor, entre ellas una botella de vino.

La camioneta habría sido utilizada de manera indebida antes de sufrir un accidente. Algunas versiones señalan que trabajadores municipales habrían consumido bebidas alcohólicas mientras se encontraban a bordo de la unidad.

Ante el caso, la Municipalidad Distrital de Santiago emitió un comunicado en el que informó que se adoptaron acciones inmediatas desde el momento en que se tomó conocimiento de lo ocurrido.

Según la institución, el mismo día del hecho se levantó el acta de intervención respectiva y se presentó una denuncia ante la Policía Nacional del Perú para el inicio de las investigaciones. Asimismo, las personas involucradas prestaban servicios en la institución desde la gestión anterior y que fueron separadas de manera inmediata tras conocerse el hecho. Del mismo modo, precisó que ninguna autoridad ni funcionario de la actual administración se encuentra comprendido en las investigaciones.

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