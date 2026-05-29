Decenas de padres de familia de la Institución Educativa “Las Flores”, en el distrito de Santiago (Ica), llegaron hasta el frontis de la municipalidad distrital, para exigir a la alcaldesa Ana Ascencio Ccencho la inauguración de la moderna infraestructura educativa que, según denunciaron, permanece sin uso pese a estar culminada.

Reclamo de padres

La protesta se realizó en medio de la indignación de los padres, quienes aseguran que los principales perjudicados son los estudiantes, obligados actualmente a asistir a otro plantel educativo mientras el nuevo colegio continúa cerrado por observaciones administrativas.

“Tenemos una escuela nueva y nuestros hijos siguen estudiando en otro lugar, exponiéndose al peligro. Hay curvas peligrosas en el camino y aun así no nos permiten usar nuestra institución”, expresó una de las madres de familia durante la manifestación.

Los manifestantes cuestionaron a funcionarios del municipio distrital de Santiago, señalando que existirían observaciones “innecesarias” que vienen retrasando la puesta en funcionamiento del plantel educativo.

“Estamos cansados de observaciones ridículas. Ahora nos dicen que habrá cambio de gerencia y eso retrasará más la entrega. Los perjudicados son los niños y su educación”, reclamó otra madre de familia.

Los padres llegaron hasta la sesión de concejo municipal con la intención de ser escuchados por las autoridades y exigir explicaciones sobre los motivos que impiden la inauguración de la institución educativa.

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