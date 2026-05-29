La fiscal provincial Aholiban Guerrero Castillo, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, obtuvo 9 meses de prisión preventiva contra A.D.R.O (42), investigado por la presunta comisión de los delitos de lesiones culposas graves en concurso ideal homogéneo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito.

La representante del Ministerio Público presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado como el conductor de la camioneta involucrada en el accidente que sufrieron los agraviados, la noche del pasado 17 de mayo en la carretera Chulucanas-Yapatera, donde habría atropellado y dejado gravemente heridas a tres personas.

Entre ellos: el acta de intervención policial, de entrevista por accidente de tránsito, de constatación de cámaras de videovigilancia y trayectoria de vehículo participante de accidente de tránsito, de seguimiento mediante cámaras de videovigilancia de vehículo participante de accidente de tránsito.

Así como el acta de deslacrado, homologación de evidencias materiales y cotejo de niveles y lacrado; Informe policial que concluye que la conducta inapropiada del conductor de la camioneta fue determinante en el accidente y los certificados médicos y declaraciones de los agraviados; entre otros.

A.D.R.O será ingresado al penal de Piura, desde donde afrontará el proceso que se le sigue como presunto autor de los delitos de lesiones culposas graves en concurso ideal homogéneo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito, por los que podría ser condenado a no menos de 05 años de cárcel.