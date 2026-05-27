Dos muertos, entre ellos un ciudadano extranjero, dejó como saldo un trágico accidente de tránsito registrado en la carretera Malingas a Tambogrande.

Según las primeras investigaciones, el accidente ocurrió cerca de las 04:30 p.m. del martes entre un mototaxi, una motocicleta y un camión.

Producto del fuerte impacto, una persona natural del caserío La Pala, identificado como Luis Arismendiz Palacios perdió la vida en el lugar de los hechos.

Mientras que un ciudadano de nacionalidad colombiana identificado como Luis Enrique Carballido Molina, no soportó las múltiples fracturas y también falleció en el centro de salud donde fue evacuado de emergencia.

El otro ciudadano colombiano identificado como Gustavo Adolfo Diaz Marin (33 años) resultó herido y fue trasladado al centro de salud de Tambogrande.

Hasta la zona llegaron efectivos policiales de Tambogrande para realizar las diligencias correspondientes, controlar el tránsito e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas exactas del accidente. La Policía brindó apoyo al herido y fue evacuado para ser atendido de emergencia