Magaly Medina volvió a pronunciarse luego de conocerse la detención de Nadeska Widausky durante un operativo de Interpol. La conductora recordó el proceso legal que mantuvo con la modelo y mencionó los distintos episodios mediáticos y polémicas que, en su momento, rodearon su imagen pública.

La detención de la exbailarina se llevó a cabo durante un operativo internacional realizado en conjunto con la Policía Nacional del Perú. La disposición fue emitida desde Bélgica y responde a investigaciones por presuntos delitos de gravedad, hecho que volvió a colocar su nombre en el foco mediático.

La conductora de televisión recordó el proceso judicial que mantuvo con la modelo años atrás, relacionado con declaraciones sobre presuntos hechos policiales. De acuerdo con su versión, los reportajes y comentarios difundidos en su programa respondían a una cobertura periodística sustentada en información que ya era de conocimiento público.

“ Si quiere demandar a alguien por difamación tendrá que demandar a todos los medios… recuérdese que Nadeska estuvo metida en varios escándalos … ella estaba ahí, salió ilesa de eso y todos los noticieros hicimos notas sobre ello incluido mi programa ”, expresó Medina.

Durante su pronunciamiento, la conductora señaló que el caso llegó a ser revisado por instancias judiciales, las cuales terminaron fallando a favor de la parte demandante en aquel entonces. El proceso estuvo rodeado de polémica debido al tiempo que tomó resolver el expediente y a las circunstancias en las que se desarrolló.

“ Dos salas judiciales le dieron la razón… y ella estaba en Bélgica paseándose… el caso prescribió… y nunca tuve que pagarle un real... me ordenó el Poder Judicial pagarle 30 mil soles por algo que no dije que no hice... o sea no es que tú tengas la razón o no porque acusar a alguien falsamene también es un delito , no me voy a poner en dimes y diretes con esta bataclana , se ofendía también cuando le decía bataclana ”, agregó la periodista.

La periodista también se refirió al nuevo escenario judicial que afronta Widausky tras la orden emitida desde Europa. Según comentó, la investigación estaría relacionada con presuntos delitos asociados a organizaciones criminales, hecho que habría originado la emisión de una alerta roja internacional.

“ Ahora después que ha pasado los años esto fue en 2024, estamos en 2026 y resulta que desde Europa le llega está orden a la Policía Nacional de Perú de la Interpol dada por el gobierno Belga, donde dice que esta señorita estaría pues involucrada en una red criminal dedicada a la trata de personas, al trafico ilícito de personas, a la extorsión, al chantaje y a la explotación de personas en estado de vulnerabilidad , dicen que utilizaban para eso una página conocida en Europa, que es como un catálogo ”, sostuvo Magaly.