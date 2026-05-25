Efectivos de la comisaría de Chulucanas, en coordinación con la Fiscalía Provincial de Morropón, detuvieron al presunto responsable del accidente de tránsito que dejó gravemente heridos a los integrantes de una familia. Tras el fuerte impacto, el conductor huyó de la zona sin prestar auxilio y abandonó a las víctimas a su suerte.

Según fuentes policiales, el sujeto fue capturado en el distrito de Las Lomas. En su vivienda también se halló la camioneta de placa P5H-726, vehículo que habría participado en la colisión. El trágico accidente provocó secuelas devastadoras para la familia: uno de sus miembros sufrió la amputación de una pierna, mientras que otro perdió la vista.

El investigado fue identificado como Anduer E. R. O. (42), quien permanece custodiado en la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) para las diligencias de ley correspondientes. La familia pide se continúe con la investigación.

De otro lado, durante la intervención, los agentes lograron incautar supuesto material explosivo en un predio contiguo de libre acceso, cubierto de vegetación. Es ahí que el personal policial de Las Lomas halló una bolsa negra en cuyo interior se encontró los explosivos y dos placas físicas de rodaje, una de ellas identificada con el número P5H-726.

Ante el hallazgo, los agentes evitaron manipular el material y comunicando inmediatamente el hecho al Ministerio Público y a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de Sullana. Posteriormente, personal especializado de la UDEX confirmó que se trataba de quince cartuchos de emulsión explosiva plastificada color blanco, sin detonador.