Un ciclista de 57 años, identificado como José Melciades Cruz Neira, falleció tras ser arrollado por un vehículo, presuntamente de carga pesada, en la carretera Piura-Chulucanas. El conductor responsable se dio a la fuga, dejando el cuerpo de la víctima con graves lesiones y mutilaciones sobre dicha vía.

El fatídico accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana de ayer, en el kilómetro 217+900, cerca del centro poblado Virgen de Guadalupe. Ahí, la Policía encontró el cuerpo del hombre y, a casi cuatro metros, hallaron su bicicleta color negro, marca Road Master, casi destrozada y en medio de la pista.

Según las autoridades, el cuerpo presentaba mutilación traumática severa y decapitación, el cual habría sido realizada por un pesado vehículo que, hasta el momento, no ha sido identificado por la Policía que está a cargo de las investigaciones. Además, trasladaron los restos a la morgue del Ministerio Público.

Los agentes policiales de la UPIAT (Unidad de Prevención e Investigaciones de Accidentes de Tránsito) de Piura realizaron las diligencias correspondientes en la zona, junto a la representante de la Fiscalía Penal de la localidad de Chulucanas.

Cabe mencionar que la región Piura, registra 68 personas fallecidas por accidentes de tránsito en los meses que van del presente año, según el último reporte del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

La estadística de mortalidad muestra un pico preocupante. Tras cerrar el mes de enero con 14 víctimas, la cifra se disparó a 26 durante febrero, alcanzando el punto más alto del periodo. En marzo, el número de decesos descendió a 17, mientras que en lo que va de abril se registran 9 fallecidos.

Las autoridades señalaron el exceso de velocidad como una de las principales causas de estos accidentes, entre otros factores.