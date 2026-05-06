La Tercera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra W.E.A.R. y J.D.Y.B., investigados como coautores del presunto delito de robo agravado en agravio de S.F.P.P. y otras personas afectadas.

La medida fue sustentada por la fiscal provincial, Marisol Rodríguez Chero, quien presentó graves y fundados elementos de convicción, como el reconocimiento de los agraviados, la recuperación de los bienes sustraídos, el uso de un arma de fuego, entre otros.

De acuerdo con la investigación fiscal, el pasado 30 de abril los imputados habrían actuado de manera concertada a bordo de una mototaxi sin placa, con la finalidad de cometer una serie de asaltos en el distrito de Veintiséis de Octubre.

A las 09:20 horas, habrían robado el celular a una joven en el A.H. Kurt Beer. Posteriormente, cerca de las 10:00 horas, interceptaron a S.F.P.P. mientras realizaba compras. Según el acta, uno de los investigados descendió del vehículo y, utilizando un arma de fuego, la obligó a entregar su equipo celular, para luego huir junto a su cómplice.

La captura se logró gracias al rastreo GPS de uno de los equipos robados. Durante la intervención, se encontraron seis equipos celulares en poder de uno de los detenidos, incluidos los sustraídos a las personas agraviadas identificadas, así como otros cuatro cuya procedencia no pudo ser acreditada.