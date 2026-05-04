El Sexto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, obtuvo una sentencia de catorce años de pena privativa de la libertad efectiva contra J.D.Ch.A. (49 años), por el delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad.

Según la Fiscalía, de acuerdo con la investigación la menor fue víctima de tocamientos indebidos por parte de su padrastro en horas de la madrugada, aprovechando que se encontraba dormida. Asimismo, se determinó que estos sucesos se habrían producido de manera reiterada.

Los hechos fueron denunciados por un familiar de la menor ante la autoridad policial, lo que permitió iniciar las diligencias correspondientes y la posterior intervención del imputado.

Cabe indicar que, el sujeto también deberá pagar la suma de 10,000 soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.