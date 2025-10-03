La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita obtuvo se condene a 09 años de pena privativa de la libertad efectiva a Francisco Córdova Aguilar (60) como autor del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores.

La fiscal adjunta provincial Ethy Lama Arvildo, probó en juicio oral que el acusado, el 09 de julio del 2024, interceptó a una menor de 11 años en su casa de campo, la besó a la fuerza y le realizó tocamientos en sus partes íntimas, dejándole una marca en su cuerpo que fue descubierta por su madre, quien denuncia el hecho.

Para ello presentó contundentes medios de prueba como: el acta de denuncia verbal, la declaración de la menor en cámara Geseell, donde narró los hechos de manera coherente y detallada, sindicando al denunciado como el autor de los mismos, el Certificado Médico Legal que corrobora lo señalado por la niña, un informe de estomatología forense, entre otros.

En audiencia de adelanto de fallo, con presencia de las partes procesales, el Juzgado también dispuso el pago de 10 000 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

Cabe precisar que Francisco Córdova Aguilar, ya se encuentra en el penal de varones de Piura, con prisión preventiva por este caso, donde continuará purgando su condena.