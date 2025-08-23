En un adelanto de fallo, Erick Alexander Rodríguez Tocto, fue sentenciado a 9 años de prisión efectiva al ser hallado responsable de realizar tocamientos indebidos y actos de connotación sexual en agravio de una menor de 13 años en la provincia de Sullana.

La medida fue obtenida por el Primer Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Sullana, quien sustentó la acusación ante el Juzgado Colegiado Supraprovincial de esta provincia.

Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2024, cuando la menor tomó un taxi colectivo y en el trayecto, el acusado aprovechó que la víctima viajaba sola para realizar actos de connotación sexual en su contra. Tras lo ocurrido, la menor contó lo sucedido a su hermana, quien de inmediato la acompañó a denunciar el caso e identificar al agresor en el paradero de taxis de la zona.