Tras una reunión, funcionarios de la Municipalidad de Sullana, presentaron la propuesta de implementar un Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana para fortalecer la lucha contra la delincuencia y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades en esta provincia.

Esta iniciativa busca contar con una herramienta moderna que permita recopilar, procesar, sistematizar e interpretar información confiable y oportuna, esencial para la toma de decisiones estratégicas.

Además, será un órgano de asesoramiento que servirá de soporte para el diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes y proyectos vinculados a la seguridad. El alcalde Marlem Mogollón resaltó que se trata de un paso fundamental para enfrentar de manera técnica y articulada la problemática de la inseguridad en la provincia.

En la reunión de socialización participaron el subprefecto Juan Sarango Olaya; el jefe de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) PNP Sullana, coronel Alberto Cueva Dioses; la presidenta de la Central de Rondas Campesinas, Inés García; el regidor Luis Mena Saavedra; la gerente de Seguridad Ciudadana, Mabel Calle Mauricio; además de representantes de la Corte Superior de Justicia y del Ministerio Público.