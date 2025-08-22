El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Li Córdova y el administrador de la agencia del banco de la Nación en Sullana, Juan Rivera, sostuvieron una reunión con el objetivo de optimizar la gestión documentaria y los trámites vinculados a los procesos judiciales, en especial los relacionados con procesos de alimentos.

Presentaron la propuesta de creación de una casilla electrónica que permitirá comunicación directa y atención más ágil de casos que puedan presentarse en las operaciones provenientes de Sullana, Talara y Ayabaca.

Otro de los acuerdos fue la realización de capacitaciones dirigidas a magistrados y personal jurisdiccional, orientadas a actualizar conocimientos sobre procedimientos vinculados a la entidad bancaria, garantizando así un servicio más eficiente para los usuarios.

Asimismo sevaluó la implementación de un cajero automático en la sede principal de la Corte, con el fin de facilitar las operaciones financieras de los ciudadanos. En la reunión también participaron el administrador distrital, Reynaldo Elías Silva, y Walter Quiroga Sullón, administrador de los Juzgados de Familia.