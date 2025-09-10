La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Tambogrande, a cargo de la fiscal provincial Yesenia Saldarriaga, obtuvo se condene a Dionicio Carmen Girón (54) a 09 años de pena privativa de la libertad efectiva, por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosas en agravio de menores.

La sentencia fue obtenida gracias a los medios probatorios presentados por el fiscal adjunto provincial Gerardo Varillas Castañeda como: el acta de denuncia, el certificado médico legal, el protocolo de pericia psicológica, la entrevista en cámara Gesell, entre otras pruebas, que acreditaron la culpabilidad del acusado.

Los hechos se produjeron en diciembre de 2024, cuando la víctima bajo engaños es ingresada al taller del imputado, que también era su dormitorio, donde la encierra y, a la fuerza, le baja su ropa interior, le realizó tocamientos en sus partes íntimas; siendo que una sobrina de Carmen Girón vio los hechos dando la voz de alerta a los familiares.

Dionicio Carmen Girón, quien ya se encuentra en el penal de Piura con prisión preventiva por este caso, deberá cancelar además la suma de 8 000 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada y someterse a tratamiento terapéutico.