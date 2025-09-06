Jhon E.R.L, de 22 años, será recluido en el penal de Piura luego que el Poder Judicial declarara fundado el pedido de prisión preventiva de nueve meses por parte de la Fiscalía de Castilla.

Según la policía, al detenido se le acusa del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, tras ser capturado cuando se le encontró en el exterior de una vivienda en la calle Buenos Aires, en el distrito de Castilla. Al parecer, el dueño vendría siendo extorsionado.

Los agentes señalan que el sujeto habría grabado los exteriores del inmueble, por lo que fue detenido por el personal de la Unidad de Secuestros y Extorsiones el pasado 2 de septiembre. También indican que el detenido pertenecería a una organización criminal, sin embargo, todo es materia de investigación.