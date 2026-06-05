Petroperú informó que S&P Global Ratings decidió retirar a la compañía de la revisión especial en la que permanecía desde diciembre de 2025 y confirmó su calificación crediticia en “B-”.

Según la empresa, la medida refleja una mayor previsibilidad sobre su situación en el corto plazo.

A través de un comunicado, la petrolera estatal señaló que la decisión reconoce avances en su proceso de estabilización. Asimismo, indicó que continúa enfocada en ejecutar su plan de reorganización, aunque aún enfrenta retos vinculados a esa etapa.

En su evaluación, S&P resaltó la capacidad financiera de Petroperú para atender sus obligaciones de deuda de corto plazo. También destacó los efectos del Decreto de Urgencia N.° 003-2026, aprobado por el Gobierno en mayo de 2026.

La clasificadora señaló además que el apoyo estatal previsto mediante un vehículo financiero de hasta 2,000 millones de dólares contribuye a garantizar la continuidad operativa de la empresa, financiar capital de trabajo y asegurar el abastecimiento de combustibles.