El gobierno del presidente José Balcázar prorrogó el estado de emergencia declarado en cuatro distritos de la región Tacna para fortalecer la lucha contra la criminalidad; así como en 178 distritos de 21 regiones, para hacer frente a las afectaciones debido a las intensas lluvias.

En el caso de la frontera con Chile, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por 60 días a partir del 9 de junio y comprende a los distritos tacneños de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.

Según el Decreto Supremos 086-2026-PCM publicado en el diario El Peruano, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos.

Durante la prórroga habrá restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

Más de 170 distritos

Asimismo, el gobierno dispuso que la emergencia se extenderá por 60 días, a partir del 5 de junio, en 178 distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

La norma (Decreto Supremos 087-2026-PCM) señala que los gobiernos regionales, en coordinación técnica con el Instituto Nacional de Defensa Civil, continuarán con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Participarán en las acciones los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social.