El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI-Ica), informó el resultado del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio del 2026, que registró un aumento de 0,64%. La variación acumulada al séptimo mes del año, logró una tasa porcentual de 2,42% y la variación anualizada que comprende el periodo entre agosto 2025 y julio 2026, alcanzó el 3,17%.

Inflación en julio

Según los resultados del (IPC), en julio se registró el siguiente comportamiento en cada una de las divisiones de consumo: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con (1,41%), Transporte (1,25%), la división Recreación y Cultura (0,54%), Comunicaciones con (0,40%), Salud con (0,26%), la división Prendas de Vestir y Calzado (0,25%), Restaurantes y Hoteles (0,25%), Bienes y Servicios Diversos con (0,18%), y en menos dígitos fue el aporte de Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar Alojamiento (0,03%).

Por otro lado, disminuyeron los precios de productos que conforman la división Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles con (-0,18%) y las divisiones Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes y Educación con (0,0%).

En julio, la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con la mayor variación porcentual, resultado atribuido a los mayores precios en Pescados y Mariscos (8,60%), dentro de ello tenemos: Jurel 15,1% y bonito 10,4%; seguido de Frutas (7,30%), mango 113,4% (iniciando la temporada del norteño), manzana corriente, delicia e importada 16,1%, 7,2%, y 5,0% respectivamente, fresa 3,5%, mandarina 2,2% y plátano palillo 2,1% y Carne con (2,25%), pollo eviscerado 3,5%, bistec de vacuno 1,2%, carne para guiso 1,1%, seguido de hígado de res 1,0%.

Por otro lado, se registraron menores precios por una mayor oferta y/o encontrarse en temporada los siguientes productos: Coliflor -13,6%, arveja verde -12,0%, cebolla de cabeza (roja) -7,2%, zanahoria -6,7%, papa color -6,0%, fideos secos de pasta larga -5,3%, lechuga -5,2%, maíz seco cancha -5,0%, maracuyá -4,5%, papaya -4,2%, papa amarilla y blanca -4,2% y -4,1% individualmente y camote amarillo -3,7%, entre otros productos.

En la división Transporte, se observaron aumentos de precios en los servicios de pasajes en ómnibus interprovincial con 5,0%, pasaje en colectivo urbano 2,2%, en moto taxi con cabina 1,4% y pasaje en taxi (automóvil) 0,7%, mayor demanda por Fiestas Patrias.

Por otro lado, disminuyeron los precios de combustibles para el transporte especialmente, gas licuado de petróleo vehicular (GLPV) con -2,4% y gasolina con -2,3%, equilibrando el resultado de combustibles para transporte tenemos aumento de precio de petróleo diésel 1,0%.

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