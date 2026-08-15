La confirmación de un Fenómeno El Niño extraordinario encendió las alarmas porque se espera que se registren intensas y prolongadas lluvias en el norte del país, así como un largo período de sequía en el sur.

Las principales actividades económicas que sufren fuertemente el impacto del cambio climático son la pesca y el agro.

Ello pondrá en riesgo el abastecimiento de alimentos que llevan los peruanos a sus mesas porque se registra una mayor temperatura a la normal, que no favorece a determinados cultivos y la captura de ciertos peces, elevando sus precios.

Al respecto, el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas, manifestó que el riesgo que representa depende de cómo se presentará y el impacto que tendrá en los precios.

Actualmente, esto ya está ocurriendo en los precios de productos como la papa, el tomate, ají, inclusive en el de los huevos.

Armas señaló que los efectos de El Niño explican la alta inflación de julio 2026, cuando los precios se incrementaron 0.29% en Lima Metropolitana, con una variación anualizada de 4.07% (superior al 3%, rango meta superior del BCR).

El problema es que todo va a empeorar. La proyección es que los precios se incrementarán más de lo esperado y podría llevar a un nivel más alto la inflación, indicador económico del cual es responsable el BCR.

“Evidentemente, un Niño extraordinario, depende de sus características, va a generar, desgraciadamente, un mayor aumento en los precios de los alimentos, va a depender de la forma en que se desarrolle”, precisó Armas a la consulta de Correo.

Inflación

Armas explicó que una mayor temperatura de lo normal afecta el rendimiento de los cultivos y el rendimiento de las gallinas ponedoras. “Entonces, sí, ya julio está comenzando a recoger parte del efecto de El Niño, afecta la proyección de inflación, que tiene un sesgo sesgo al alza”, precisó.

Según el BBVA Research, las expectativas de inflación a doce meses (a julio) aumentaron del 2.8% al 3.0%, situándose en el límite superior del rango meta del BCR.

Además, señaló que el aumento de precios en julio se debió a restricciones de oferta en alimentos como los productos avícolas y al alza estacional en la demanda de transporte por las Fiestas Patrias.

“Un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad podría generar nuevas presiones sobre los precios de los alimentos hacia finales de año”, manifestó.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la división de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, así como la de Transportes, también registraron un peso importante en los resultados de julio.

Precisó que en ese mes subieron los precios de la carne de pollo y sus cortes; huevos de gallina; algunas frutas (manzana, palta y uva) y hortalizas (ají amarillo escabeche, tomate, zapallo y choclo).