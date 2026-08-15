El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas, precisó que se observó, en las últimas semanas, que las refinerías elevaron los precios del diésel y gasoholes, más que el precio internacional.

En general, según dijo, hubo un desabastecimiento de combustibles. “Hay zonas en donde Petroperú es el principal abastecedor y esto (desabastecimiento) sería, aparentemente, una causa del problema”, explicó.

“Otro (detalle) que también hemos venido observando son los precios de refinería, que se han elevado en las últimas semanas, han subido más que el precio internacional, tanto del diésel y el de los gasoles, por poner dos ejemplos”, precisó.

Entonces, prosiguió Armas, parte del aumento de los precios locales, en las últimas dos semanas en gasoles y en diésel, es porque “estamos viendo una mayor brecha entre el precio de refinería del diésel y del gasohol con respecto al precio de paridad internacional de esos dos combustibles. Entonces, el alza local es por ambos factores que habría que evaluar”.

Armas también observó que la respuesta de la política fiscal en los últimos meses fue menor que en episodios anteriores, cuando se utilizaron mecanismos como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) e incluso medidas tributarias.